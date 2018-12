Fedez alla finale di X Factor 2018 spiazza su Lodo Guenzi | “Situazione difficilissima”

Fedez lancia l'allarme : "Attenzione a nuove droge - è partita moda di Lean e codeina" : In una Instagram Stories, il rapper parla di una "usanza che abbiamo importato dall'America" e invita i colleghi a...

Il presepe di Napoli con Fedez e Ronaldo : 'Così addio alla tradizione' : Anche tra i pastori è il pallone a muovere l'economia. In questa collezione di figurine in tre dimensioni trovi in prima linea Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis. A seguire, una lunga scia ...

Fedez e Chiara Ferragni - Ramona torna a camminare grazie alla raccolta delle nozze : Ramona tornerà a camminare grazie a Chiara Ferragni e Fedez, dopo che diversi mesi fa ha subito l'amputazione di una gamba. grazie alla raccolta fondi che i Ferragnez avevano lanciato in occasione del loro matrimonio, i due neo sposi acquisteranno un arto artificiale per la giovane donna che potrà quindi tornare a camminare. L'annuncio è stato dato dalla coppia sui social, dove hanno anche condiviso uno scatto che li ritrae proprio con la ...

X Factor 2018 - sesto live : Fedez ’salva’ Naomi grazie alla cover - Leo Gassman fa fuori Sherol Dos Santos : Leo Gassman - sesto live X Factor 2018 Dopo la presentazione degli inediti nella scorsa puntata, la gara a X Factor 2018 continua con il sesto live. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del sesto live 21.16: Il sesto live viene ...

X Factor 2018 - sesto live in diretta : Fedez ’salva’ Naomi grazie alla cover - fuori Sherol Dos Santos : Leo Gassman - sesto live X Factor 2018 Dopo la presentazione degli inediti nella scorsa puntata, la gara a X Factor 2018 continua con il sesto live. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del sesto live 21.16: Il sesto live viene ...

X Factor 2018 - sesto live in diretta : Fedez ’salva’ Naomi grazie alla cover - a rischio vanno Leo Gassman e Sherol Dos Santos : Leo Gassman - sesto live X Factor 2018 Dopo la presentazione degli inediti nella scorsa puntata, la gara a X Factor 2018 continua con il sesto live. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del sesto live 21.16: Il sesto live viene ...

Fedez dichiara : 'Mi dedicherò solo alla musica' : Fedez ha deciso di abbandonare il mondo della televisione e di dedicarsi al mondo della musica, della sua musica. Il rapper ha dato l’annuncio durante un’intervista a Mediaset motivando la scelta: “Ho deciso di dedicarmi esclusivamente al mondo originario della musica, la mia prima ed unica passione. Sento troppa mediaticità intorno a me e, proprio per questo motivo, ho deciso di abbandonare definitivamente il mondo della televisione. Essere al ...

Fedez lascio x factor per dedicarmi alla musica : Fedez in un’intervista a “NewsMediaset”,ha dichiarato di concentrarsi sulla musica: «Non ho mai smesso di fare musica, chiariamoci, ma da ora in poi voglio spostare il fuoco solo su quello. La sovraesposizione mediatica è qualcosa che da un lato si cerca, da un lato non si vuole. E’ una dicotomia, un conflitto continuo che viviamo sia io che mia moglie Chiara Ferragni». Fedez parla della mediaticità che in qualche modo lo perseguita. ...

Fedez lascia X Factor e dice addio alla tv : “Voglio concentrarmi solo sulla mia musica” : “Ho deciso di lasciare da parte tutto ciò che è televisione e di concentrami sulla mia musica”. Cogliendo tutti di sorpresa, Fedez ha annunciato il suo addio al mondo della televisione e, quindi, anche a X Factor. Questa sarà per lui l’ultima volta da giudice del famoso talent show di Sky. L’occasione per la “rivelazione” è il lancio del suo nuovo disco “Paranoia Airlines“, in uscita il prossimo 25 ...

Fedez annuncia l’addio alla tv ed a X Factor - le inaspettate dichiarazioni del rapper : Fedez dice addio ad X Factor ed alla tv per dedicarsi interamente alla sua musica: l’annuncio del rapper stupisce i fan, ecco le sue parole L’insofferenza di Fedez verso i meccanismi tipici del successo che lo legano alla tv è da sempre stata palesata dal rapper in persona. Ora però l’annuncio che il marito di Chiara Ferragni ha dato stupisce i fan del cantante, che all’apice del suo clamore televisivo (e non solo) ...

Fedez - ADDIO A X FACTOR/ "Lascio la tv!" : le confessioni del rapper - dalla provincia al centro di Milano - IlSussidiario.net : FEDEZ, ADDIO a X FACTOR: "Lascio la tv, voglio concentrarmi solo sulla mia musica". L'annuncio del rapper in occasione della presentazione del nuovo album

Annuncio inaspettato da parte di Fedez - che ha deciso di abbandonare la televisione e dedicarsi solo alla musica. Leggi le sue parole : Fedez ha deciso di abbandonare la televisione e dedicarsi interamente al suo mondo originario, la musica. Il rapper ha dato l’Annuncio nel corso di un’intervista a News Mediaset, spiegando così la scelta: “Sento troppa... L'articolo Annuncio inaspettato da parte di Fedez, che ha deciso di abbandonare la televisione e dedicarsi solo alla musica. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Fedez dice addio alla tv : "Troppa mediaticità attorno a me" : Nonostante il successo di X-Factor, Fedez dirà addio alla televisione per concentrarsi sui suoi progetti musicali. 'Sento troppa mediaticità intorno a me, per questo ho deciso di abbandonare la ...

Benji&Fede in vetta alla classifica FIMI del 9 novembre - Fedez primo tra i singoli : Debuttano in prima posizione nella classifica FIMI del 9 novembre Benji & Fede con l’album limited edition “Siamo solo noise”. In questo periodo i due ragazzi sono alla conduzione del daily di X Factor 12, e accompagnano i concorrenti nel percorso del programma. Al secondo posto sul podio troviamo i Maneskin con il loro album “Il ballo della vita”, pubblicato il 26 ottobre e già disco di platino dopo una settimana con più di 25.000 copie ...