Viktoria Plzen-Roma 2-1 | pagelle e tabellino

Champions League 2018-2019 : Viktoria Plzen-Roma 2-1. Under non basta - Kovarik e Chory confermano la crisi giallorossa : Continua senza fine la crisi della Roma. Nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League la squadra di Eusebio Di Francesco è stata sconfitta per 2-1 in trasferta dal Viktoria Plzen. Non basta la rete del pareggio di Cengiz Under, con i gol di Kovarik e Chory che regalano il successo ai cechi ed il terzo posto in classifica con annessa qualificazione all’Europa League. Una vittoria fondamentale per i padroni di casa, ...

Timida Roma - fallito di nuovo l’appuntamento con la… Viktoria : il Plzen vince e si prende l’Europa League : La squadra di Eusebio Di Francesco non riesce più a vincere, dopo il pari di Cagliari arriva anche il ko in Champions contro il Viktoria Plzen Periodo nero, anzi nerissimo per la Roma. I giallorossi escono sconfitti anche dalla Doosan Arena, cedendo 2-1 ad un Viktoria Plzen molto più concentrato degli uomini di Eusebio Di Francesco. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi La vittoria infatti consente ai cechi di accedere all’Europa League, ...

Viktoria Plzen-Roma 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Plzen-Roma Roma (4-2-3-1) Mirante 6 – Incolpevole sul primo gol; mette una pezza nell’occasione del secondo ma Chory lo buca sulla ribattuta. Santon 4,5 – Perde completamente la marcatura di Kovarik nell’occasione dell’1-0 ospite, ma si fa parzialmente perdonare servendo l’assist per Under. È colpevole anche sul secondo gol dei cechi: serata nerissima. (75′ Florenzi 5,5) Manolas 6 ...

Highlights Viktoria Plzen-Roma 2-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Kovarik e Chory affondano i giallorossi : Allo Štruncovy Sady Stadion la Roma di Eusebio Di Francesco perde (2-1) anche l’ultimo incontro di Champions League del gruppo G contro il Viktoria Plzen. I padroni di casa si sono imposti con merito, frutto delle marcature di Kovarik al 62′ e di Chory al 72′. A nulla è servito il momentaneo pareggio di Under al 68′. Una sconfitta ininfluente per la qualificazione ma decisamente da rimarcare per la brutta prestazione ...

ChampionsLeague - Viktoria Plzen-Roma 2-1 : 20.48 Sconfitta indolore per la Roma nell'ultima partita della fase a gironi di Champions. A Plzen, in Repubblica Ceca, i giallorossi cedono 2-1 al Viktoria, che con questo successo si assicura il terzo posto nel girone e quindi la "retrocessione" in Europa League. La Roma era già seconda dietro il Real Madrid. Primo tempo avaro di emozioni. Tutti i gol nella ripresa. Vantaggio Viktoria con Kovarik che segna a porta vuota su assisti di Kopic ...

Champions League - Viktoria Plzen-Roma diretta LIVE : Chory - controsorpasso dei cechi! [VIDEO] : Viktoria Plzen-Roma diretta LIVE – La Roma già qualificata è attesa dalla trasferta col Plzen, ancora in gioco per il terzo posto valido per l’Europa League. Per l’ultimo match della fase a gironi di Champions League, Di Francesco opta per qualche cambio rispetto all’undici sceso in campo a Cagliari. In porta, Mirante sostituisce Olsen ed esordisce nella massima competizione europea per club. Santon e Marcano sono ...

Viktoria Plzen-Roma 1-1 La Diretta Kovarik sblocca - Under pareggia : Grazie alla sorprendente vittoria di Mosca di 15 giorni fa, i cechi del Viktoria Plzen si sono rimessi in gioco per la conquista di un posto nei sedicesimi di finale di Europa League; fondamentale ...

LIVE Viktoria Plzen-Roma - Champions League in DIRETTA : 1-1 - Under risponde a Kovarik : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Viktoria Plzen-Roma, match valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I giallorossi hanno già staccato il biglietto dei quarti di finale nello scorso turno, ma vivono un momento di grande crisi e proprio per questo cercano una vittoria. Eusebio Di Francesco si gioca tutto nelle prossime due partite, quella di stasera e di domenica in campionato contro il Genoa. ...

Viktoria Plzen-Roma - Under riacciuffa Kovarik : si accende all’improvviso il match della Doosan Arena [VIDEO] : La squadra ceca sblocca l’incontro poco dopo l’ora di gioco con Kovarik, per poi subire il pari da Under Il Viktoria Plzen trova il vantaggio nel match contro la Roma, sbloccando il risultato poco dopo l’ora di gioco grazie all’acuto di Kovarik. Il giocatore ceco non lascia scampo a Mirante, trafiggendolo da due passi grazie al perfetto assist di Kopic. Un 1-0 che dura però poco tempo, visto che Under riequilibra le ...

Champions League - Viktoria Plzen-Roma diretta LIVE : Kovarik - cechi avanti! : Viktoria Plzen-Roma diretta LIVE – La Roma già qualificata è attesa dalla trasferta col Plzen, ancora in gioco per il terzo posto valido per l’Europa League. Per l’ultimo match della fase a gironi di Champions League, Di Francesco opta per qualche cambio rispetto all’undici sceso in campo a Cagliari. In porta, Mirante sostituisce Olsen ed esordisce nella massima competizione europea per club. Santon e Marcano sono ...