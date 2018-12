Temperature in ulteriore calo | FREDDO fino a venerdì Per il weekend previsto rialzo

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Roma - Aria più fredda in arrivo da nord ha abbassato ledi alcuni gradi su buona parte della Penisola con valori minimi della notte scivolatia 0° o leggermente al di sotto in Valpadana e nelle valli del Centro. Si tratta dell'inizio di quella fase di stampo più invernale di cui vi avevamo parlato e che dureràalla giornata di venerdì. Nell'arco di questi giorni avremo anche a che fare anche con delle perturbazioni che in concomitanza con l'aria fredda potranno causare delle nevicatea bassa quota al Nord. Nulla di particolarmente eclatante comunque ma almeno siamo rientrati nelle medie climatiche dopo due mesi diquasi sempre anomale. Come detto dureràa venerdì poi l'intervento di correnti più miti da ovest porteranno un aumento termico nell'arco il, soprattutto ...