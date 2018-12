I carabinieri del N O E | hanno sequestrato un impianto di gestione dei rifiuti

Soddisfazione della CIA per gli arresti di Palagiano dai carabinieri di Massafra : Taranto – La CIA Due Mari di Taranto e Brindisi esprime Soddisfazione per gli arresti portati a termine dalla compagnia dei

Corrieri della droga su autobus di linea? Da Foggia a Milano 22 arresti dei carabinieri - tra questi una salentina : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

carabinieri dei Ros hanno perquisito 25 fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro : Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani, coordinati dalla Dda di Palermo, stanno effettuando delle perquisizioni nei confronti di 25 indagati ritenuti, a vario titolo, fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro. Fermato un esponente di spicco di Cosa nostra di Mazara del Vallo, indagato per associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e violazione degli obblighi inerenti la ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Esercitazione del reparto di soccorso dei carabinieri : il 12 dicembre campo base al cimitero : Il sindaco: "Potrebbero verificarsi disagi alla viabilità. Invitiamo alla massima collaborazione con l'Arma" Esercitazione del reparto di soccorso del 12° reggimento Carabinieri Sicilia a ...

Natale : a Pimonte l’accensione dell’albero tra cori di bambini e la fanfara dei carabinieri : Pimonte dà inizio al suo Natale con l’accensione dell’albero in piazza, tra cori di bambini vestiti da Babbo Natale e la fanfara dei Carabinieri: un momento magico, quello di ieri, con l’accensione dell’albero alla presenza del vicesindaco Gennaro Somma e dell’assessore Speranza Fusco. Tante le persone che si sono ritrovate in piazza per questo momento emozionante. “Il bianco Natale avrà un calendario vasto di ...

Identificato il ragazzo dello spraycarabinieri : staccati 600 biglietti : È stato individuato ed Identificato il minorenne che avrebbe spruzzato uno spray urticante all'interno della discoteca Lanterna Azzurra, provocando il panico che ha poi portato alla morte di sei persone. Secondo quanto si apprende, il ragazzino è stato Identificato sulla base delle testimonianze e non sarebbe stato ancora sentito dalla Procura dei Minorenni Segui su affaritaliani.it

Napoli - primo raid delle babygang : già rubato l'albero di Natale nella Galleria Umberto : ritrovato ai Quartieri dai carabinieri : È durato solo pochi giorni l'albero di Natale in Galleria Umberto I. Come ogni anno infatti le baby gang non si sono 'fatte attendere' e nella notte sono entrate in azione. Questa mattina i residenti ...

carabinieri - l'Arma limita l'uso del cellulare in servizio - : Scatti e video di Carabinieri in servizio con lo smartphone in mano finiscono sui social e arriva la stretta del Comando Generale, che chiede di ridurre telefonate e messaggi privati al lavoro solo ai ...

ADR : a Fiumicino il concerto di Natale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri : Teleborsa, - Fiumicino ha fatto da cornice al tradizionale appuntamento natalizio con i concerti eseguiti dalle Forze dell' Ordine presenti nello scalo. Quest'anno i 90 orchestrali dell'Arma dei ...

«Tre carabinieri in servizio col telefonino» : la foto è virale E arriva il divieto dell’Arma : Le nuove norme contro l’uso degli smartphone da parte dei militari in servizio: «Condiziona la concentrazione, l’efficacia dell’attività e la sicurezza del personale»

Il concerto di Natale della banda dell'arma dei carabinieri conquista i passeggeri in aeriporto : Quest'anno i 90 orchestrali dell'arma dei Carabinieri, nota in tutto il mondo per la varietà del suo repertorio, hanno eseguito brani di musica classica e trascrizioni del repertorio moderno. LEGGI ...