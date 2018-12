Grande Fratello Vip | Wikipedia aveva anticipato il nome del vincitore | Walter Nudo

Blastingnews

: La mia mina vagante se n’è andata. . L’ho amato lo amo lo amerò sempre. Il cinema ha perso un grande attore .. Io h… - FerzanOzpetek : La mia mina vagante se n’è andata. . L’ho amato lo amo lo amerò sempre. Il cinema ha perso un grande attore .. Io h… - pfavino : Volerti bene è stata la cosa più facile della mia vita. Come fossi un fratello grande, come fossi famiglia. C’eri,… - aboutelisaaa : RT @Team_Flaherty: Vorrei sottolineare che la seconda edizione, con presente il nostro @lorenzfla, ha registrato la media più alta di tutte… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) La correttezza del televoto alVip è una costante fin dalla prima edizione, così come accade per altri reality show. Il pubblico spesso evidenzia dei dubbi sull'uscita dell'uno o dell'altro concorrente, ipotizzando che qualcosa possa essere andato storto nel giudizio da casa o che qualcuno possa essere in qualche modo protetto dalla produzione. E, certo, non poteva essere estranea da questi timori anche la finalissima delVip andata in onda su Canale 5 lunedì 10 dicembre 2018. Al termine di tale appuntamento televisivo,si è aggiudicato la vittoria davanti ad Andrea Mainardi e a Silvia Provvedi. L'attore, già trionfatore de L'Isola dei famosi divertsi anni fa, era dato per favorito fin dalle battute iniziali dal programma e la conferma di questo affetto non ha sorpreso i fan nei social network. Eppure, la sua biografia pubblicata su ...