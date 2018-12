Bevande nervine | tutto ciò che dovresti sapere

ideegreen

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)Lesono definite tali perché contengono sostanze che esercitano un effetto stimolante sul sistema nervoso centrale. Gli effetti di una bevanda nervina possono essere disparati e variano in base al principio attivo in esso contenuto. In linea generale, gli effetti dellesono: aumento dell’attenzione, riduzione della percezione di fatica, miglioramento dell’efficienza fisica e mentale. (altro…)ciò cheIdee Green.