Atlas | l' MMO piratesco dei creatori di ARK | Survival Evolved arriverà con qualche giorno

eurogamer

: Il nuovo MMO piratesco, ATLAS, è stato posticipato - - PCGamingit : Il nuovo MMO piratesco, ATLAS, è stato posticipato - - AkuDesyn : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - DavideAramini3 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Studio Wildcard ha ritardato la versione per PC di, la sua avventura multiplayer piratesca fantasy in prima e terza persona annunciata in occasione dei passati The Game Awards. Il lancio era previsto per il 13 dicembre tramite Steam Early Access, ora bisognerà attendere il 19 dicembre.Ecco una breve panoramica del gioco, riportata da Gematsu:"Daidi ARK:, arriva, un'avventura pirata fantasy multigiocatore. Realizzato dai veterani del settore Jeremy Stieglitz e Jesse Rapczak,ospiterà fino a 40.000 giocatori che esploreranno contemporaneamente lo stesso globo, portando conflitti e incontri su una scala senza precedenti! Inpotrete costruire le vostre navi personalizzate, cercare tesori nascosti, assediare e conquistare fortezze, saccheggiare mercanti in movimento e reclutare un equipaggio per la vostra potente Armada mentre vi ...