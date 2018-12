Asilo nido riduce QI dei bambini | lo sostiene associazione

SANT'ARPINO - Boerio : Servizio nido spacciato per Asilo e confuso per una caserma. Barzellette! : L'amministrazione Dell'Aversana, invece di indire una tavola rotonda politica avrebbe dovuto optare per una di tipo psicopedagogica. I grandi del domani hanno bisogno di verità ed impegno, nonché di ...

Concorso biologo a Roma - educatore Asilo nido Liguria e direttore culturale Lombardia : In questo articolo andremo a vedere nuovi concorsi pubblici per la professione di biologo, educatore di asilo nido e direttore in attività socio assistenziali e culturali. I bandi, con scadenza fino al prossimo 3 gennaio verranno svolti presso l'Istituto Superiore Sanità di Roma (biologo), e presso il Comune di Ospedaletti e il Comune di Sorisole, per la professione di educatore di asilo nido e quella di istruttore - direttore socio ...

Napoli - tragedia all'Asilo nido : educatrice muore stroncata da infarto : tragedia all'asilo nido 'Mondo Gioioso' di Scampia dove questa mattina mentre si recava al lavoro, l'educatrice Alessandra M. è stata colta da infarto ed è deceduta poco dopo. Profondamente addolorate ...

Bonus Asilo nido 2019 sale a 1.500 euro : come richiederlo - le novità : Continuano le novità sulle misure di sostegno al reddito delle famiglie, Bonus Asilo nido 2019 compreso. Il contributo statale a chi deve mandare il proprio figlio o la propria figlia in asili nido, attualmente di 1.000 euro potrebbe aumentare. Questo grazie a un emendamento alla Legge di bilancio 2019 presentato e approvato in Commissione bilancio della Camera. L’aumento sarà per tre anni e riformula una proposta di paternità leghista. Vediamo ...

Mondovì : variazione di bilancio milionaria per Asilo nido e strade : 'Questo provvedimento - ha spiegato l'assessore Cecilia Rizzola - è figlio della circolare del 3 ottobre del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha reso possibile l'utilizzo nel 2018 di una ...

Udine - il regolamento mette al bando i bambolotti con la pelle scura dall'Asilo nido : A Codroipo le modifiche approvate dalla maggioranza in consiglio comunale eliminano dal testo ogni riferimento "alle diverse culture". Insorge l'opposizione di centrosinistra

Udine - senza residenza nessuna iscrizione al nido. Anche i richiedenti Asilo rimangono fuori : senza residenza, nessuna possibilità di essere iscritti agli asili nido. E di riflesso, i figli dei richiedenti asilo, accolti negli alloggi a protezione sociale e nei progetti di seconda accoglienza, non potranno usufruire di questi servizi, proprio perché privi del certificato di dimora. L'ha deciso il comune di Udine nel nuovo "Regolamento per i servizi educativi per la prima infanzia", approvato in queste ore dalla maggioranza di ...

Milano - Asilo-nido : insegnante arrestato per maltrattamenti su minori : Un maestro di 64 anni dell'asilo-nido Deledda, ubicato nel milanese, è finito agli arresti domiciliari, con l'accusa di maltrattamenti consumati su minori. A denunciare gli atti di violenza subita dagli allievi iscritti all'istituto Deledda di Pero, è stata la madre di una delle piccole vittime, che ha trovato il coraggio di sporgere denuncia ai carabinieri. Il maestro molesto finisce agli arresti domiciliari Lo scorso mese di febbraio 2018, un ...