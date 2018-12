Android Open Source Project ora include l’SDK Fuchsia

OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono le OxygenOS Open Beta 20 e 18 : niente Android 9 Pie e niente patch : La ex start-up di Shenzhen ha avviato al rollout la OxygenOS Open Beta 20 per OnePlus 5 e la Open Beta 18 per OnePlus 5T L'articolo OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono le OxygenOS Open Beta 20 e 18: niente Android 9 Pie e niente patch proviene da Tutto Android .

Finalmente Fortnite Android per tutti : open beta - dispositivi compatibili e download : Fortnite per Android è disponibile per tutti, o meglio, per tutti coloro che hanno un dispositivo compatibile. La buona notizia arriva direttamente da Epic games, che ha annunciato l'inizio ufficiale dell'open beta. Cosa significa? Vuol dire che se si ha un dispositivo, smartphone o tablet che sia, compatibile con Fortnite per Android, basterà andare sul sito ufficiale (o Fortnite.com/Android da un dispositivo mobile), scaricare e giocare. Non ...