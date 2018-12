Rifiuti Roma | Regione pronta a prorogare i permessi ai tmb Salario e Rocca Cencia

Roma - a fuoco il centro Rifiuti Salario : rischio nube tossica e caos raccolta : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907.Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto...

Roma - fiamme in sito trattamento Rifiuti : 8.00 I vigili del fuoco sono impegnati dalle 4,30 per l'incendio nello stabilimento di trattamento dei rifiuti in via Salaria, alla periferia nord-orientale di Roma.Si tratta dell'impianto di trattamento meccanico-biologico (Tmb), molto contestato dagli abitanti dei vicini quartieri. L'incendio interessa un capannone di 2 mila mq. Sul posto 12 squadre di vigili del fuoco. L'odore acre ha raggiunto tutte le aree abitate della zona,mentre il ...

Roma : sorpresi a dare alle fiamme Rifiuti speciali - 2 arresti : Roma – Hanno dato alle fiamme diversi cumuli di rifiuti speciali all’interno di un campo sterrato di via di Torre Spaccata. In manette, scoperti dai Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina, sono finiti una coppia di cittadini romeni, senza fissa dimora, lui di 40 anni e lei di 61. Ieri pomeriggio, transitando in via del Fosso di Santa Maura, i Carabinieri hanno notato una fitta colonna di fumo e sono intervenuti. Arrivati sul ...

Rifiuti - progetto Waste Travel 360° fa tappa a Roma : Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Un tour virtuale negli impianti di valorizzazione dei Rifiuti, considerati non più come scarti ma come futura materia prima seconda dagli infiniti usi e dal grande valore. Waste Travel 360°, primo progetto di realtà virtuale dedicato all’economia circolare, ha fatto tappa

