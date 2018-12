Reddito di cittadinanza | Di Maio | Chi si dimette non lo prenderà

Con Reddito di cittadinanza e Quota 100 non si genera crescita - dice Carlo Bonomi : Carlo Bonomi è il presidente di Assolombarda da un anno e mezzo; negli ultimi mesi, le sue posizioni sono state piuttosto critiche nei confronti delle ricette economiche proposte dal governo ...

Manovra - Lega e M5s insistono : quota 100e Reddito di cittadinanza nei tempi previsti : Manovra, il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, non allenta la pressione sull'Italia: "Servono impegni concreti e cifre se si vuole che cambi la nostra analisi. E Moscovici aggiunge: "Bisogna rispettare le regole e se una nuova proposta ci sarà, ne terremo conto".

Manovra - M5S conferma Reddito cittadinanza e taglio alle pensioni d'oro : Roma, 10 dic., askanews, - 'Vengono confermati gli obiettivi della Manovra sul reddito di cittadinanza che partirà nei tempi stabiliti'. È quanto fa sapere il M5S al termine di un incontro tra il ...

L'offerta dell'Italia alla Ue : tetti di spesa per pensioni e Reddito di cittadinanza Ma Juncker chiede un taglio di 10 miliardi : Due clausole di «spesa equivalente» per abbassare le uscite di 3,5/4 miliardi di euro. Più investimenti e spending review per convincere il presidente della commissione Ue.

Di Maio parla delle card che daranno il Reddito di Cittadinanza progetto di Poste e Anpal : Di Maio è convinto da sempre, il Reddito di Cittadinanza ci sarà e partira a fine Marzo 2019, ecco le card e sito internet nuovo Sul Reddito di Cittadinanza, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, continua dritto sulla sua strada e assicura che la misura partirà già “a fine marzo”. E, durante la registrazione di Quarta Repubblica, trasmissione che andrà in onda questa sera su Rete 4, annuncia che “dai primi di gennaio si conoscerà il ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : con una casa 200 euro in meno - con due niente assegno : Tutto quel mondo va riconvertito in elettrico e ibrido', ha sottolineato ancora Di Maio. Il premier Giuseppe 'Conte porterà a casa le legge di Bilancio' nelle trattative con la Commissione europea, ...

Reddito di cittadinanza - Luigi Di Maio : “Parte a marzo - a gennaio arriva il nuovo sito internet” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna ad assicurare che il Reddito di cittadinanza partirà già a marzo, indipendentemente dalla trattativa tra il governo e l'Ue sulla legge di Bilancio. Inoltre, il ministro del Lavoro assicura che già a gennaio "si conoscerà il nuovo sito internet" per il Reddito.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza e Quota 100 : irrilevante l'effetto sui consumi : Di questo aspetto è interessante sottolineare non tanto il calo del PIL, quanto le sue cause: in parte sono esterne, legate al rallentamento dell'economia internazionale, però in tutta la zona euro ...

Reddito cittadinanza e Quota 100 : probabile tetto e tagli automatici ai sussidi : Le due misure più attese dell'azione del Governo M5S - Lega guidato da Giuseppe Conte non vengono messe assolutamente in discussione. Ma è probabile che verranno introdotti dei correttivi. Nello specifico dei tetti automatici per tenere sotto controllo la spesa. Questo, fondamentalmente sempre per lo stesso motivo, convincere la Commissione europea della bontà e della fattibilità della Manovra economica ed evitare la procedura d'infrazione per ...

Stipendi - ecco le province che pagano meglio. "Il Reddito di cittadinanza rischia di aggravare la spaccatura Nord-Sud" : ... si collocano sotto la media: il mercato retributivo, come sempre, è una fotografia molto puntuale dello stato dell'arte del mercato del lavoro e dell'economia, dato che laddove le retribuzioni sono ...