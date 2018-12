Mafia | 200 milioni confiscati a Rappa | anche i palazzi del Tar e del Cnr di Palermo

agi

(Di martedì 11 dicembre 2018) Beni per 200 milioni di euro sono statidalla Direzione investigativa antidiagli eredi dell'imprenditore Vincenzomorto il 28 marzo del 2009, all'età di 87 anni. Il provvedimento della prima sezione Misure di prevenzione del tribunale, scaturisce da una proposta del direttore nazionale della Dia, che nel 2014 aveva portato al sequestro dell'ingente patrimonio. Le indagini, coordinate dal procuratore Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Marzia Sabella e dal sostituto Claudia Ferrari, hanno consentito di ricostruire la storia e la parabola economica dell'imprenditore edile, già condannato in via definitiva nel 2004 dalla Corte d'Appello diper concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio aggravato.Gli accertamenti eseguiti, rafforzati dalle dichiarazioni di numerosi ...