huffingtonpost

: Corinaldo, sciolta la prognosi per un paziente grave - HuffPostItalia : Corinaldo, sciolta la prognosi per un paziente grave - leggoit : Strage di Corinaldo, sciolta la prognosi per uno dei sette pazienti considerati gravi - cjmimun : Uno dei setti pazienti ricoverati nelle due terapie intensive ad Ancona, dopo la tragedia di Corinaldo, e' stato 't… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Uno dei setti pazienti ricoverati nelle due terapie intensive ad Ancona, dopo la tragedia di, &e; stato "trasferito in un reparto per acuti" e per lui "&e; statala". Cos&i; il bollettino medico degli Ospedali Riuniti.Degli altri sei degenti ancora in terapia intensiva, per&o;, solo uno "rimane in ventilazione assistita mentre gli altri "sono stati estubati e sono in respiro spontaneo". Alcuni di loro "sono assistiti nell'area semintensiva delle rispettive rianimazioni".