Christian Raimo all' HuffPost | Raggi e Ama sapevano tutto

(Di martedì 11 dicembre 2018) Perl'incendio del tmb sulla Salaria, l'impianto di rifiuti andato a fuoco stamattina, era "più che annunciato". Da almeno cinque anni - da giugno anche come assessore del III Municipio - il giornalista e scrittore segue la lotta dei residenti per chiedere la chiusura della struttura dalla quale si è levata una nube tossica che si è poi allungata su Roma. "La verità è che questo impianto non doveva proprio essere aperto qui", ripete ad, che lo haunto al telefono."L'incendio è stato domato - spiega- ma la questione resta inalterata".Qual è la questione?"La chiusura non doveva scattare in seguito all'incendio. Non doveva essere rilasciata l'autorizzazione, quello non è un posto dove collocare un impianto di questo genere. In linea d'aria le case sorgono a circa 50 metri, a 80 metri ...