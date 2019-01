Per un Natale tutto rossonero

milanworld

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Il Milan avrebbe potuto consolidare il quarto posto. I buoni propositi della squadra sono saltati di fronte al Torino, la seconda squadra più forte del campionato nelle partite in trasferta. Con i suoi problemi, dovuti a frequenti cambi di formazione per i tanti infortuni, difficilmente il Diavolo avrebbe potuto “matare” il Toro.Lo 0 a 0 va preso senza rimpianti. L’importante è mantenere aperta la porta dell’Europa League, almeno fino a quando la rosa non sarà adeguatamente rinforzata, prospettiva irrinunciabile che, da tempo, campeggia sull’agenda di Leonardo e Maldini (i quali, tuttavia, dovranno sottostare ai paletti imposti dai financial fair play). A quel punto, il Milan non potrà consentirsi errori e battute d’arresto.Con il Torino c’è stata una mezza ricaduta nella discontinuità, riscontrata sopratnella prima parte di gara. I due miracoli di Donnarumma hanno ...