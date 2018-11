Giovane mamma uccisa dai suoceri | ' Volevano la custodia dei nipotini'

Tragedia a Caserta - Giovane mamma muore a 37 anni : lascia il marito e la sua bimba : L'ennesima Tragedia provocata da un male che sempre più frequentemente colpisce persone innocenti, senza distinzione di eta', e che purtroppo, in alcuni casi, non lascia alcuno scampo. È ciò che è accaduto in provincia di Caserta nei giorni scorsi, precisamente nel comune di Santa Maria Capua Vetere, dove Annarita Cuollo, una giovane madre di appena trentasette anni, si è dovuta arrendere alla sua malattia, dopo aver combattuto con coraggio per ...

"Hanno tentato di rapire il mio bambino". Il racconto choc di una Giovane mamma. Si indaga : Una giovane mamma si è presentata questa mattina in Questura per raccontare che uno straniero ha tentato di rapire suo figlio. Si indaga

Giovane mamma riporta ferite multiple per proteggere la figlia dalla grandine : “E’ una storia straordinaria” : Quando dal cielo hanno iniziato a piovere pezzi di ghiaccio “grandi come palline da tennis”, Fiona Simpson non ci ha pensato due volte e ha usato il suo corpo per fare da scudo alla figlia. Ora la Giovane mamma ha il volto tumefatto e braccia, collo e schiena profondamente segnati dai lividi e dalle cicatrici ma è già stata ribattezzata “madre coraggio”, per come si è sacrificata per proteggere la sua bambina. Tutto è successo giovedì scorso, in ...

La serata con le amiche finisce in tragedia : Tonia - Giovane mamma - muore a 30 anni : Due comunità sono ora in lutto stretto per la morte di una giovane mamma che ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Aveva 30 anni e lascia un figlio di appena 4 anni Antonietta Perrella, detta Tonia, che era originaria di Caivano e se n’è andata poco prima dell’alba di sabato mattina. Era al volante della sua Lancia Y10, ricostruisce Il Mattino, quando è finita contro un muro di cemento in via Donadio, a Cardito, in ...

Tonia Parrella - Giovane mamma morta in un incidente : incidente a Cardito, in provincia di Napoli: la donna, 30 anni, lascia il marito e un figlio piccolo

Giada - Giovane mamma ed ex nazionale azzurra morta nel sonno : "Tragedia inspiegabile" : L'ex atleta della nazionale di pattinaggio morta in casa a San Giovanni in Marignano, Rimini. Si era sposata da poco e aveva...

Grosseto - si ribalta l’auto : Giovane mamma muore in ospedale : Non ce l'ha fatta a superare i gravi traumi riportati in un incidente stradale Debora Sulas, 32enne residente a Batignano (Grosseto) rimasta ferita gravemente sabato mattina in località Colombaio. l’auto della donna, mamma di due bambini, si è capovolta e lei è stata sbalzata fuori dall'abitacolo.Continua a leggere

Alluvione in Calabria - 5 ottobre 2018 - confermate tre vittime - la Giovane mamma Roberta e i suoi due bimbi : Ritrovato il corpo della terza vittima, il secondo figlio di Roberta. Una tragedia nel lametino. A poco più di un mese e mezzo dal terribile Alluvione del Raganello, sul Pollino, il maltempo torna...