Boosta | Non rifarei Amici | in tv la musica passa in secondo piano

(Di giovedì 11 ottobre 2018) All'elenco degli artistili che rinnegano la loro esperienza televisiva (il capofila è, per distacco, Morgan) si aggiungedei Subsonica. Il tastierista della band torinese, in promozione per il nuovo album 8, ha dichiarato al settimanale Vanity Fair che non rifarebbedi Maria De Filippi, a cui ha preso parte come professore nel 2017: Nonpiùperché non mi sento a mio agio in quel contesto. Non perché non mi piaccia la tv ma perché mi piace troppo lache in quel contenitorein. E poi quello che non capiscono quei ragazzi è che lo scopo è la, non il successo.: "Non, in tv lain" pubblicato su TVBlog.it 11 ottobre 2018 15:13.