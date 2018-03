«Ho la sindrome di Down e ho fatto Università ed Erasmus»

“La nostra qualità sta nelle diversità” - la pizzeria dei ragazzi con sindrome di down : La pizzeria "Pizza la parco" nasce a Livorno da un iniziativa della Cooperativa sociale Parco del Mulino già protagonista di altre attività per l' integrazione lavorativa di persone con disabilità.Continua a leggere

“Up & Down” - Paolo Ruffini a teatro insieme a una compagnia di attori con la sindrome di Down : Paolo Ruffini porta a teatro uno show differente: “Up & Down”, spettacolo realizzato insieme a cinque attori con la sindrome di Down e uno autistico. L’attore, reduce dall’esperienza del documentario “Resilienza”, ha specificato subito che fra lui e gli altri attori sul palco non c’è nessuna differenza: “Questo spettacolo porta sul palco emozione, libertà, disabilità, è un one man show sulle abilità e le capacità. In ogni momento ci sarà un ...

«Solo dopo che è nata ho scoperto che mia figlia aveva la sindrome di Down» : Quando Amber Rojas, 35 anni, è rimasta incinta per la quarta volta, insieme al marito Fernando ha deciso di non voler conoscere il sesso del figlio che portava in grembo né di fare esami invasivi per conoscerne lo stato di salute. Così è solo dopo avere osservato il viso della loro piccola Amedeus, nata a febbraio, che i genitori hanno capito che la bimba aveva la sindrome di Down. Ami, come la chiamano in famiglia, è la loro quinta figlia: dopo ...

L'appello di Marco Baruffaldi - 22enne affetto da sindrome di Down : "Alle vittime di bullismo dico : non arrendetevi mai" : "Vorrei raggiungere più persone possibili così che possano imparare a reagire e a difendersi contro il bullismo". Lo dice in un video pubblicato sul web e diventato virale, Marco Baruffaldi, 22 enne di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, affetto da Sindrome di Down. Il giovane è già conosciuto proprio su Internet per aver firmato il suo manifesto rap 'Siamo diversi tra noi', sempre contro il bullismo, che ha ...

Elezioni - “così aiutiamo i 25mila maggiorenni con sindrome di Down a esercitare liberamente il diritto di voto” : Sono 25mila e domenica 4 marzo sono chiamati alle urne esattamente come gli altri 46 milioni di italiani. Molti di loro però non sono consapevoli del proprio diritto al voto. Si tratta delle persone maggiorenni con sindrome di Down. E’ per spiegare loro come si esercita materialmente quel diritto – e incoraggiarle a formarsi ed esprimere un’opinione in occasione delle consultazioni – che l’Associazione italiana persone Down ...

"Regole e deontologia nel parlare di sindrome di Down e autismo" : corso per giornalisti a Cuneo e Torino : sindrome di Down e autismo… disabilità intellettive che ancora spaventano e che molti giornalisti non conoscono appieno sebbene molto spesso ci si ritrovi a doverne parlare per fatti di cronaca o ...

Islanda - dove la sindrome di down è sinonimo di aborto : Islanda, dove la sindrome di down è sinonimo di aborto Secondo un reportage nessuna donna irlandese porta a termine la gravidanza se il figlio è down. Continua a leggere L'articolo Islanda, dove la sindrome di down è sinonimo di aborto è su NewsGo.

Le Iene Show si occupano di aborti legati alla sindrome di down : i servizi del 28 febbraio : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming sulla pagina web di Italia1 e on demand su Mediaset on Demand . Le Iene Show: anticipazioni mercoledì 28 ...

Francesco Totti a 'C'è Posta per Te' : la sorpresa a tre ragazzi con la sindrome di Down : Su Leggo.it le storie più belle ed emozionanti raccontate dal programma di Maria De Filippi 'C'è Posta per te'. Nella puntata di stasera è ospite Francesco Totti, coinvolto per fare una sorpresa a tre ...

Valerio - affetto da sindrome di down - salva una bimba in mare : premiato da Mattarella : “Valerio Catoia, 23/5/2000, residente a Priverno (LT) - Giovane atleta paralimpico, ha dato prova di grande coraggio, forza e generosità, non esitando a gettarsi in mare e salvando dalle onde una bambina di 10 anni che...

Non è te che aspettavo - le difficoltà di un padre alle prese con una figlia con la sindrome di Down : Sono i bambini che, alla nascita, scelgono i genitori. Fabien fa suo un proverbio brasiliano al termine di un percorso destabilizzante che lo ha portato ad accogliere, conoscere e amare Julia, sua figlia, una bimba nata con la sindrome di Down. Non è te che aspettavo, sin dal titolo, fa comprendere lo stato d'animo di un padre che, in quello che doveva essere uno dei giorni più belli della sua vita, si ritrova a versare lacrime ...

La Gerber sceglie come nuovo testimonial - Lucas - bimbo con sindrome di Down : La Gerber, gigante della produzione di omogeneizzati negli USA, ha annunciato martedì scorso che il nuovo volto della loro compagnia sarà Lucas Warren, un dolcissimo bimbo di 18 mesi affetto da sindrome di Down. Il sorriso contagioso ed irresistibile del piccolo nato a Dalton, in Georgia, ha sbaragliato la concorrenza, vincendo sulle oltre 140.000 foto di bimbi inviate da tutti gli Stati Uniti. Lucas è il primo piccolo testimonial con sindrome ...

Scelto il nuovo volto del bambino Gerber - ha la sindrome di Down : ... 'Non c'è onore più grande di rappresentare i bambini del mondo ha scritto ai genitori sono felice di partecipare alla celebrazione di Lucas'.