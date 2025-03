Oasport.it - STA TORNANDO! Matteo Berrettini piega de Minaur a Miami e riassapora un quarto in un 1000 dopo 4 anni!

, per la prima volta da quattroa questa parte, giocherà i quarti di finale di un Masters. A, dove prima di quest’anno mai aveva vinto una partita in tabellone principale, batte Alex dein un ottavo per certi versi da brividi per 6-3 7-6(6) al quinto match point e si guadagna il pass per i migliori otto in Florida. Giocherà con uno tra Taylor Fritz e Adam Walton, con l’americano e l’australiano in campo quasi contemporaneamente. Si tratta della quarta volta diin unShanghai 2019 (semifinale), Roma 2020 e Madrid 2021 (finale).Si comincia su un campo diverso dalle previsioni: la pioggia, infatti, fa sì che si sposti tutto sul Butch Buchholz. Parte leggermente meglio de, che va subito sul 15-30, ma di qui in avanti sono sei punti in fila di, che se ne inventa un paio di molto belli per lo 0-40.