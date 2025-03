Joey Barton ha consegnato la condanna sospesa dopo essere stato dichiarato colpevole di aggressione moglie

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-25 19:32:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:ha ricevuto una pena detentivadi 12 settimane presso la corte dei magistrati di Westminsterdi aver aggredito suanel giugno 2021.L’ex calciatore di 42 anni èto per aver attaccato sua, Georgiauna notte di bevute pesanti con altre due coppie.Secondo i procedimenti giudiziari, la signora, 38 anni, ha sostenuto un nodulo sulla fronte e un naso sanguinante a causa dell’alterco.l’incidente, la signorachiamò la polizia, affermando che suo marito aveva “appena colpito”. Tuttavia, in seguito ha presentato una lettera ai pubblici ministeri nel tentativo di ritirare le sue accuse.