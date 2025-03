Ilrestodelcarlino.it - Intervento del Pnrr, chiusa una rotatoria

Proseguono i lavori di riqualificazione dell’ingresso nord ovest della città, a cura del Comune di Ferrara, finanziati con fondi. A partire da oggi a sabato 5 aprile, salvo imprevisti, saranno in vigore nuove modifiche alla circolazione, per consentire l’esecuzione delle opere complementari relative alle aree di verde pubblico. Nello specifico, all’interno dellatra le vie Marconi-Padova-Modena saràal transito la porzione dell’anello di circolazione compresa tra l’uscita dalla“via Modena-direzione centro” e l’ingresso indi “via Padova”. Il transito veicolare circolante sulla via Modena e proveniente da Cassana ed il transito veicolare proveniente da via del Lavoro, per raggiungere la via Marconi direzione via Michelini/via Padova, dovrà pertanto proseguire sulla via Modena direzione centro.