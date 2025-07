L’Europa difende l’Ucraina e il Pd antiriformista resta ostaggio di Conte

L’Europa si schiera compatta a sostegno dell’Ucraina, mentre il Pd antiriformista si trova immobilizzato da Conte. In un giorno cruciale della guerra, Mosca intensifica le sue offensive e il mondo sembra meno timido nel mostrare solidarietà a Kijiv. Ma la domanda sorge spontanea: quanto si può davvero contare su Donald Trump? La sua proposta di invio di armi da 300 milioni di dollari, finanziati dalla NATO, potrebbe segnare un cambio di passo decisivo.

Giorno numero 1234 della guerra russa contro l'Ucraina. Mosca bombarda ovunque. Forse è per questo che il mondo sembra muoversi meno timidamente del solito. Tutti con Kijiv. La domanda è se sia da prendere sul serio Donald Trump. Certo, l'annuncio dell'invio di armi all'Ucraina per trecento milioni di dollari «pagati dalla Nato», se verrà concretizzato nei fatti, non è una bazzecola: confermerebbe che il presidente degli Stati Uniti si è abbastanza stufato di Vladimir Putin. I volenterosi diretti da Emmanuel Macron e Keir Starmer – la liberaldemocrazia al potere – sono sempre coesi e sempre più numerosi.