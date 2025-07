Vannetti | Ha fatto tanto per la Toscana bene il Giani bis

Riccardo Vannetti, figura chiave del PD toscano, sostiene con convinzione un Giani bis alla presidenza della Toscana, riconoscendo nel presidente uscente un leader capace di garantire continuità e stabilità. La sua posizione riflette il desiderio di consolidare i successesi ottenuti e di portare avanti un progetto di sviluppo condiviso. Con questa scelta, Vannetti e altri amministratori di centrosinistra si impegnano a costruire un futuro solido per la regione, confermando la fiducia nel proprio leader.

Eugenio Giani deve succedere a se stesso. Non ha dubbi, il capogruppo Pd di Colle Riccardo Vannetti (nella foto con Giani): per lui il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Toscana non può che essere il presidente uscente Eugenio Giani. L’ex candidato sindaco si allinea, quindi, alla posizione di alcuni sindaci di centrosinistra della provincia di Siena a favore di un Giani bis, motivando la sua scelta con le azioni del quinquennio in scadenza. "Un mandato, quello di Giani, caratterizzato da impegni importanti, soprattutto a difesa dei diritti civili, e di grande lungimiranza – afferma – Penso ai nidi gratis, alle tantissime innovazioni nei delicati settori della sanità e dell’istruzione, alla valorizzazione della ‘Toscana Diffusa’, alla legge sul fine vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it