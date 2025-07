Hunger games | nuove foto dal set rivelano l’arena mortale di haymitch

Le nuove foto dal set di "Sunrise on the Reaping", il capitolo più atteso della saga di Hunger Games, svelano in anteprima l’arena mortale di Haymitch e altri dettagli sconvolgenti. Scattate nel suggestivo Parco Naturale di Somiedo, in Asturias, queste immagini ci portano direttamente nel cuore dell’azione, lasciando intuire un’avventura ricca di suspense e sorprese. L’inizio delle riprese promette emozioni intense e colpi di scena inaspettati…

Le prime immagini dal set di Sunrise on the Reaping, nuovo capitolo della saga ispirata ai romanzi di Suzanne Collins, offrono un’anteprima esclusiva dell’arena del Second Quarter Quell. Le foto, scattate nel Parco Naturale di Somiedo in Asturias, rivelano dettagli importanti sulla location e sul contesto della produzione, che si prepara a entrare nella fase di riprese. le riprese di sunrise on the reaping: dettagli e location. inizio delle riprese e ambientazione dell’arena. Con le vetture da lavoro visibili nelle immagini, la produzione di Sunrise on the Reaping si avvicina alla fase operativa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Hunger games: nuove foto dal set rivelano l’arena mortale di haymitch

In questa notizia si parla di: arena - rivelano - hunger - games

Il protagonista dei Hunger Games di Rachel Zegler entra nell'arena con Snow in una nuova immagine del prequel.; Rachel Zegler combatte mentre inizia il 10° Hunger Games nel violento frammento di Ballad of Songbirds & Snakes..

L’alba sulla mietitura. Hunger games - Un nuovo, attesissimo volume che invita i lettori di “Hunger Games” a immergersi in un mondo intenso e coerente, offrendo nuove prospettive a una saga già amata e di successo in tutt ... Da sololibri.net

L'alba sulla mietitura. Hunger games, il 5° libro rivela l ... - Hunger games, il 5° libro rivela l’omosessualità di un protagonista Lo vedremo anche al Cinema, quando il film arriverà a fine 2026? Scrive gay.it