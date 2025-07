Marvel rivals | ricompense del battle pass della stagione 3 e come ottenerle

Se sei un appassionato di Marvel Rivals, non puoi perderti le ricompense del Battle Pass della stagione 3! Questo aggiornamento innovativo ti offre una vasta gamma di oggetti esclusivi e premi incredibili, ispirati ai temi della Phoenix Force e dei symbiotes Klyntar. Scopri come ottenere queste ricchezze grazie ai nuovi obiettivi e sfide, e preparati a vivere un’esperienza tra luce e oscurità come mai prima d’ora. La caccia alle ricompense è appena iniziata!

La stagione 3 di Marvel Rivals introduce un nuovo sistema di ricompense attraverso il Battle Pass, offrendo una vasta gamma di oggetti cosmetici e premi in-game. Questo aggiornamento si ispira ai temi della Phoenix Force e dei symbiotes Klyntar, creando un’atmosfera tra luce e oscuritĂ che si traduce in look esclusivi per numerosi personaggi. La possibilitĂ di ottenere queste ricompense dipende dal completamento di specifici obiettivi durante le partite. come ottenere le ricompense del battle pass stagione 3. acquisire i token chrono tramite eventi e missioni. Ogni oggetto disponibile nel Battle Pass, sia nella versione gratuita che in quella a pagamento, richiede l’utilizzo di Token Chrono viola. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Marvel rivals: ricompense del battle pass della stagione 3 e come ottenerle

