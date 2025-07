Non conoscevo Fofi però Fofi mi ci conosceva pure troppo

Non conoscevo Fofi, ma ora mi sembra di conoscerlo troppo. Mentre rifletto sulla sua influenza e sulla nostra collettiva millanteria revisionista, mi chiedo: il carattere è un talento? La vera grandezza di Goffredo Fofi, nata quando ero bambina, si rivela ancora oggi nelle sue opere che continuano a essere ristampate, permettendomi di scoprire e riscoprire un mondo di profondità e passione. E così, desidero esplorare ancora di più il suo contributo, perché la sua eredità non ha età.

Mentre sono qui che mi chiedo se unirmi alla millanteria collettiva che ci vuole tutti revisionisti, tutti dotati d’un passato in cui eravamo lettori di Nuovi Argomenti e dei Quaderni Piacentini, mentre mi chiedo se io Fofi l’ho conosciuto (poi ci torniamo), la vera domanda è: il carattere è un talento? La cosa più importante che ha fatto Goffredo Fofi l’ha fatta che io ero bambina, ma per fortuna continuano a ristamparla e quindi ho potuto leggerla da grande. Si chiama “L’avventurosa storia del cinema italiano”, è una di quelle robe che fanno gli americani, che assai più di noi hanno un senso dell’industria dello spettacolo e del suo valore: una storia orale in tre volumi che dovete andarvi comprare adesso subito e v’intratterrà per il resto dell’estate. 🔗 Leggi su Linkiesta.it