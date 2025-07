Battaglie legali ricorsi in tribunale e traslochi

In un’epica battaglia legale che ha tenuto banco per due anni, il piccolo Comune di Arcola scrive una vittoria storica contro il gigante della telefonia Iliad. Dopo ricorsi, tribunali e impegno degli uffici comunali, il colosso dovrà lasciare Fresonara, smantellare il cantiere e riparare il danno. Una vittoria che dimostra come, anche contro i grandi, la determinazione può fare la differenza. La lotta continua, ma questa volta a favore del territorio.

Stavolta è proprio il caso di dirlo: ha vinto il topolino. Il "piccolo Comune" di Arcola può ufficialmente preparare i bagagli a Iliad, dopo due anni di contrasti, di battaglia legale, di lavoro degli uffici comunali, i ricorsi e soprattutto le vittorie in Tribunale da parte dell’amministrazione comunale il colosso telefonico se ne andrà da Fresonara. Dovrà smantellare il cantiere, ricoprire la fossa scavata all’improvviso la mattina del 13 febbraio 2023, portare via i mezzi cingolati e portare altrove soprattutto la volontà di istallare un pennone di 18 metri. La lunga vicenda anche giurisdizionale, che ha riguardato la richiesta di installazione di impianto di radiocomunicazione a Fresonara, giunge all’epilogo, come ha ha annunciato con soddisfazione la sindaca Monica Paganini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Battaglie legali, ricorsi in tribunale e traslochi

