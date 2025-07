Vox & Flamenco sul fiume Musica e contaminazioni

Il Festival Note all’Infinito continua a incantare il pubblico con un viaggio tra culture e sonorità diverse. Questa sera alle 21, il parco di Monte San Quirico si trasforma in un palcoscenico di contaminazioni musicali con “Mediterranea Vox & Flamenco de concierto”. Un evento unico che unisce lirica, flamenco, rock e musica etnica grazie alla straordinaria interpretazione del soprano Paola Massoni e la collaborazione di talenti come Kalliope e l’Accademia della Voce Artistica. Non perdere questa serata di emozioni e innovazione.

Il Festival Note all’Infinito organizzato dal Comune nel Parco dell’Infinito, lungo fiume in zona Monte San Quirico, prosegue stasera alle ore 21 con “ Mediterranea Vox & Flamenco de concierto “, una serata dedicata alla contaminazione tra l’opera lirica, il flamenco, la musica rock, popolare ed etnica, realizzata in collaborazione con Kalliope, Accademia della Voce Artistica, APS. Protagonisti il versatile soprano Paola Massoni, concertista nota anche come autrice, compositrice e insegnante di canto, pianoforte e letteratura; Federico Pietroni, docente e concertista, primo laureato in Chitarra flamenca con lode e menzione speciale, stabile dal 1996 nella compagnia Flamenco Libre fondata proprio da Juan Lorenzo, membro quest’ultimo della Fundaciòn Cristina Heeren di Siviglia, una delle più accreditate e riconosciute scuole di flamenco in tutta la Spagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vox & Flamenco sul fiume. Musica e contaminazioni

