Vendite in calo vino in difficoltà Produzione e impianti | attese novità

La vendemmia si avvicina, ma la filiera vitivinicola italiana affronta sfide senza precedenti: calo delle vendite, produzione in difficoltà e impianti in crisi. La Regione Toscana si prepara a discutere strategie decisive, tra incentivi e restrizioni, per salvaguardare il settore. È una sfida complessa che richiede decisioni coraggiose e condivise, perché solo con azioni mirate potremo garantire un futuro sostenibile al vino italiano.

La vendemmia si avvicina ma la filiera chiede di produrre meno vino. Ma per farlo è la politica che deve prendere decisioni. Anche dolorose. Per questo martedì 15 la Regione Toscana ha convocato un tavolo all’assessorato all’Agricoltura, guidato da Stefania Saccardi, per analizzare le misure da adottare che potrebbero contemplare incentivi alla promozione, blocco a nuovi impianti vitivinicoli e, solo come ultima ratio, estirpazione. La convocazione nasce in seguito alla mozione presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Veneri e Fantozzi che, anche sulla scia di quanto sta emergendo a livello nazionale come in Piemonte, chiedono misure, anche drastiche, per aiutare il settore in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vendite in calo, vino in difficoltà. Produzione e impianti: attese novità

