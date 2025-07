Cittadinanza onoraria al Capar per i 68 anni dall’arrivo a Pisa

Il Capar di Pisa celebra un traguardo storico: 68 anni dall’arrivo della sua bandiera. In occasione di questa importante ricorrenza, il Comune ha conferito al centro addestramento paracadutismo l’onorificenza di cittadinanza onoraria, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nella città. Durante la cerimonia, il comandante colonnello Antonio D’Agostino ha espresso gratitudine verso il Comune e i cittadini, sottolineando come questo gesto rafforzi il legame tra istituzioni e comunità. Un riconoscimento che suggella un legame duraturo e di grande valore.

E’ stata consegnata ieri durante la cerimonia di commemorazione del 68o anniversario dell’arrivo a Pisa della Bandiera d’istituto la cittadinanza onoraria al Capar, il centro addestramento paracadutismo (Capar) dell’esercito conferita dal Comune alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Nel suo intervento il comandante, colonnello Antonio D’Agostino, ha espresso "il sentito ringraziamento al Comune e ai numerosi cittadini presenti" sottolineando "come il legame tra l’esercito e il territorio rappresenti un modello di sinergia tra istituzioni militari e comunità civile, oggi più saldo che mai". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cittadinanza onoraria al Capar per i 68 anni dall’arrivo a Pisa

Consiglio comunale: si discute di Società della Salute e della cittadinanza onoraria al Capar - Il consiglio comunale di domani, giovedì 22 maggio, si riunisce alle 14:30 per discutere numerosi argomenti, tra cui la società della salute e la cittadinanza onoraria al Capar.

