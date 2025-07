Stroncata da un male a soli 45 anni La Lucertola piange Primetta Ancillotti

Se ne va troppo presto Primetta Ancillotti, una donna dal cuore generoso e dallo spirito indomabile, che ha illuminato le vite di chi le stava accanto. La sua passione per il Palio dei Micci e il suo sorriso contagioso resteranno indelebili nei ricordi di chi l’ha conosciuta. Anche nel dolore, la sua forza e il suo amore resteranno esempio di coraggio e resilienza. La sua anima vivrà per sempre nei cuori di tutti noi...

Nonostante il suo animo generoso e pieno di vita, che manifestava ogni anno in occasione del Palio dei Micci come tanta gente ricorda, da tempo alcuni problemi di salute la facevano tribolare. Lei ha sempre lottato, cercando di dare più importanza alle cose belle della vita e di trovare sempre degli stimoli per andare avanti. Lo ha fatto finché le forze gliel’hanno consentito, sempre sorretta dall’amore infinito dei suoi cari, a partire dal marito, i due figli e la sorella, più i tanti amici che aveva. Gradualmente però le sue condizioni sono peggiorate, fino al ricovero all’ ospedale Noa di Massa dove giovedì il suo sorriso si è spento per sempre e troppo presto, vista la giovane età . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stroncata da un male a soli 45 anni. La Lucertola piange Primetta Ancillotti

