Dalla cupola di Tripoli a un’ex cava di granito | il viaggio sonoro di Sara Persico

Dalla maestosa cupola di Tripoli all’antica cava di granito, il viaggio sonoro di Sara Persico trasporta l’ascoltatore tra territori inediti e atmosfere immersive. Tra sperimentazione, improvvisazione vocale e ricerca acustica site-specific, la sua arte trasforma ogni spazio in un elemento vivo e pulsante. A Nextones 2025, nel cuore di un paesaggio che si rivela palcoscenico ideale, la sua performance promette di catturare e sorprendere.

In bilico tra sperimentazione sonora, improvvisazione vocale e ricerca acustica site-specific, Sara Persico è una delle voci più interessanti della scena elettroacustica contemporanea. Nata a Napoli ma artisticamente in movimento tra diverse latitudini, ha sviluppato una pratica in cui il suono diventa materia viva, capace di assorbire e restituire l’energia dei luoghi, delle architetture e dei corpi. A Nextones 2025, all’interno del paesaggio minerale della Val D’Ossola, Persico presenta “Sphaîra”, una performance audiovisiva realizzata in collaborazione con l’artista visiva Mika Oki. Il lavoro prende origine da una sessione di registrazione sotto la cupola in cemento armato del teatro progettato da Oscar Niemeyer a Tripoli, in Libano: un’architettura incompiuta, ma capace di generare echi simbolici e acustici potenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it