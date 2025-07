Referendum contro l’Area vasta Asl Firmate per far ritornare i servizi

In tutta la provincia, cittadini e associazioni si uniscono per ribadire il proprio diritto di scelta e vicinanza ai servizi sanitari. La raccolta firme lanciata dal Coordinamento lucchese del Comitato Toscano Sanità mira a abolire le macro ASL e ripristinare una sanità più vicina alle esigenze di ogni comunità . È il momento di far sentire la nostra voce: i servizi devono tornare sul territorio, per una sanità più efficiente e umana.

E’ iniziata in tutti i Comuni la raccolta firme lanciata dal Coordinamento lucchese del Comitato Toscano Sanità per il referendum consultivo che vorrebbe cancellare le macro Asl e riportare la sanità a una dimensione provinciale o comunque più circoscritta, in modo che i servizi restino effettivamente sul territorio. “Lo scopo del referendum – spiega il coordinamento lucchese del comitato – è proprio quello di rivedere l’assetto del Servizio Sanitario Regionale incentrato su tre mega Asl di area vasta. Questa riorganizzazione, avvenuta nel 2015, ha prodotto una serie di criticità che devono essere assolutamente risolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum contro l’Area vasta Asl “Firmate per far ritornare i servizi“

