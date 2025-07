Trump l’emotività politica e il declino morale della società

L’ascesa di Donald Trump ha aperto un dibattito acceso sulla politica, i valori morali e il declino etico della società moderna. Alasdair MacIntyre, filosofo scozzese-americano scomparso a novantasei anni, analizzava come la perdita di virtù possa minare le fondamenta della convivenza. David Brooks, osservatore lucido del panorama americano, utilizza il pensiero di MacIntyre per esplorare come Trump, nonostante le sue controversie, sia stato accolto da molti come una figura di rottura e speranza.

Alasdair MacIntyre è un filosofo scozzese-americano, morto lo scorso maggio a novantasei anni. David Brooks è uno dei più lucidi osservatori americani, editorialista del New York Times e firma saltuaria dell'Atlantic, dove qualche giorno fa ha scritto un lungo articolo per spiegare con il pensiero di MacIntyre come sia possibile che un bugiardo, baro, traditore, ladro e truffatore patentato come Donald Trump è considerato da molti americani una brava persona, non un individuo repellente quale in realtà è. Che cosa ha portato la nostra società in questo stato di intorpidimento morale? si interroga Brooks.

