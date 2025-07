Al via gli incontri tra gli esperti Si riunisce il comitato scientifico

E adesso si lavora. Incontri, scambi di idee, proposte e tanto impegno per affrontare una sfida davvero affascinante. Difficile ma stimolante. Da lunedì si parte, come ha ricordato l’assessore alla cultura del Comune sarzanese Giorgio Borrini, con un lungo elenco di appuntamenti. Non c’è un minuto da perdere perchè il confronto con le altre città in corsa sarà molto impegnativo. Lunedì si terrà un incontro con il Comitato Scientifico, composto da figure di primo piano del panorama artistico, culturale e scientifico. I primi nomi ufficiali sono quelli di Egidio Banti, storico sarzanese e sindaco di Maissana e Alessandra Guerrini direttrice della Direzione Regionale Musei della Liguria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via gli incontri tra gli esperti. Si riunisce il comitato scientifico

