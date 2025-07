Il ruolo della citizen science nel monitoraggio dell’ecocidio russo in Ucraina

La citizen science sta emergendo come uno strumento potente nel monitoraggio dell’ecocidio russo in Ucraina, offrendo alle comunità locali e ai cittadini la possibilità di contribuire alla tutela ambientale. Ma può una legge nazionale davvero fermare questa devastazione? No, serve un quadro legislativo internazionale. Fortunatamente, esistono strumenti già pronti nel diritto internazionale, come spiega Maxim Popo, che aiuta a comprendere come possiamo agire efficacemente contro i crimini di guerra ambientali.

Può la legge nazionale sull'ecocidio agire e punire chi sta causando la devastazione in Ucraina? No. Occorrerebbe una legge internazionale. Nel diritto internazionale ci sono già strumenti utilizzabili in contesti come questi? Sì, risponde Maxim Popo, consigliere speciale per il procuratore generale e responsabile delle indagini sui crimini di guerra ambientali: «Gli effetti ambientali degli attacchi sono ampi, in un'area vasta, e dureranno per anni». Le caratteristiche dell'ecocidio ci sono tutte. «È un'offesa a questa popolazione che da tali risorse naturali dipende, ed è un crimine contro il futuro, che non può essere allevato per far nascere nuovi bambini.

