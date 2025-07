Il giorno della Croce Rossa | Siate ambasciatori delle vulnerabilità

Il giorno della Croce Rossa è un’occasione speciale per ricordare che il vero valore sta nelle azioni concrete e nel cuore dei volontari. Gestire le emozioni è fondamentale, perché sono proprio loro a trasformare l’impegno in speranza e supporto per chi ne ha bisogno. Oggi, più che mai, siamo chiamati a essere ambasciatori delle vulnerabilità, portando avanti la nostra missione con passione e dedizione. E ricorda: ogni gesto conta, anche quando non si può fare tutto.

Gestire le emozioni fa spazio ai contenuti, quelli dei volontari sono l’azione fatta in maniera concreta ed utile al territorio. Da qui origina l’emozione, la felicità di una giornata avendo fatto qualcosa bene, ma anche tornare in sede non avendo potuto fare tutto". Sono le parole del presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Rosario Maria Gianluca Valastro durante l’incontro di ieri con gli oltre 100 volontari del comitato di Grosseto presenti all’Aurelia Antica. Valastro ha parlato di molti aspetti, concetti però semplici per chi ha intrapreso la vita da volontario di Croce Rossa, perché sa benissimo che i sette principi sono le basi solide di una grande famiglia che ha a cuore specialmente il primo principio che é l’ umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il giorno della Croce Rossa: "Siate ambasciatori delle vulnerabilità"

