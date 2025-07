Ricordando le donne del 7 luglio Due incontri per fare memoria

Ricordare le donne del 7 luglio significa mantenere vivo il loro esempio e le loro lotte. La commissione comunale ‘Progetto donna centro per le pari opportunità’ prosegue con due eventi imperdibili: stasera alle 18 al palco della Musica di piazza Gramsci, la presentazione di ‘Vittime civili. Danni collaterali’ di Anna Maria Fruzzetti, e domani alle 18 a palazzo Binelli, un incontro con Agnese Pini. Due occasioni per riflettere, ricordare e celebrare il coraggio di tutte.

Continuano le iniziative dedicate alle ‘donne del 7 Luglio’ con due appuntamenti organizzati dalla commissione comunale ‘Progetto donna centro per le pari opportunità’. Per la rassegna ‘Intorno al 7 luglio’ oggi alle 18 al palco della Musica di piazza Gramsci la presentazione del volume ‘Vittime civili. Danni collaterali’ di Anna Maria Fruzzetti (Tara Editoria), e domani alle 18 a palazzo Binelli incontro con Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale–La Nazione e presidentessa della casa editrice Longanesi, seguito dalla proiezione del documentario ‘Le radici della Resistenza. Donne e guerra, donne in guerra’ per la regia di Francesco Andreotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ricordando le donne del 7 luglio. Due incontri per fare memoria

