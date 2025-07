Perché si dice lavoro nero? Risponde la Crusca

Hai mai pensato al motivo per cui si parla di “lavoro nero”? Secondo l’Accademia della Crusca, i colori come il nero assumono spesso significati simbolici nella vita quotidiana, riflettendo valori e connotazioni profonde. Il colore nero, in particolare, viene associato a qualcosa di illegale o nascosto, come il lavoro non regolare. Ma perché questa espressione si è radicata così profondamente nel nostro linguaggio? Scopriamolo insieme.

Tratto dall’Accademia della Crusca I nomi dei colori – o cromonimi – si prestano spesso a rappresentare in modo efficace nella vita quotidiana valori simbolici: basterà pensare a espressioni come bandiera bianca, cartellino giallo, zona rossa, pollice verde. Per quanto riguarda il nero, il colore è in genere associato a una connotazione negativa che, come ha notato Rita Fresu (Colori, nomi di, in Enciclopedia dell’italiano, diretta da Raffaele Simone, 2 voll., Roma, Istituto dell’Enciclopedia, 2010-2011, vol. I, pp. 235 sg.), si riflette in locuzioni e modi di dire che “esprimono una valutazione morale (libro nero, lista nera, pecora nera)” o che alludono “alla sfera dell’illegalità (borsa nera, lavoro nero, mercato nero, toto nero), della sventura e del pessimismo (giornata nera, umore nero, vedere nero), della crudeltà e dell’orrore (anima nera, leggenda nera, uomo nero), fino alla sciagura e alla morte (cronaca nera, fine settimana nero)”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Perché si dice «lavoro nero»? Risponde la Crusca

