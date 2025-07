L’arte eclettica di Tiberio Bartolini continua a suscitare emozioni

nell’esposizione di opere che svelano l’anima e la profondità di un artista eclettico, capace di catturare emozioni intense e universali. A quasi due anni dalla sua scomparsa, questa mostra celebra il suo talento unico, offrendo al pubblico un’occasione straordinaria per riscoprire il suo mondo interiore. La sua arte continua a parlare, toccando i cuori di chi la contempla. Un tributo emozionante e imperdibile per gli amanti del bello.

A poco meno di due anni dalla sua prematura morte, avvenuta a Parigi all'età di 53 anni per un malore improvviso, per il pittore e artista buggianese Tiberio Bartolini è arrivata l'occasione di una mostra di prestigio inaugurata al " Centro Expo " di palazzo del Pegaso a Firenze. E' "La voce dentro" e rimarrà aperta fino al 19 luglio (orari dal lunedì al venerdì 10-12 e 15-19), curata da Monica Abbatemaggio e Nicoletta Giovannelli, e consiste nell'esposizione delle opere di Bartolini. Oltre ai lavori svolti in età giovanile e quelli conclusi poco prima della morte, è esposto anche il dipinto "Ottobre", rinvenuto poco dopo la sua dipartita e non completato.