No al patto di fine legislatura Il centrodestra sfida Emiliano

In un clima di tensione politica, il centrodestra si prepara a sfidare Emiliano, respingendo ogni ipotesi di alleanza di fine legislatura. La sfida è aperta: nessun patto per approvare le riforme più urgenti. La partita si fa complessa e il futuro dell’agenda legislativa si intreccia con le strategie di ogni parte, lasciando il terreno politico più incerto che mai.

Non ci sarà alcun patto di fine legislatura per approvare almeno le proposte di legge e i provvedimenti più urgenti. Il centrodestra non porge la mano alla maggioranza di Emiliano, anzi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - «No al patto di fine legislatura». Il centrodestra sfida Emiliano

