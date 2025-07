Guida TV Sky Cinema e NOW | Uncharted Sabato 12 Luglio 2025

Pronti a vivere un sabato sera indimenticabile? Su Sky Cinema e NOW, il 12 luglio 2025, la serata è dedicata al grande cinema con un mix imperdibile di prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia e storie emozionanti. Tra i film in programma, non perdere l’avventura di “Uncharted” su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, un kolossal che ti farà sognare e tremare allo stesso tempo.

Stasera in TV, Sabato 12 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Uncharted, kolossal ispirato all'omonimo videogio.

