La cultura e le incongruenze | Candidatura fuori dalla realtà

Massa si candida a diventare capitale della cultura, ma il Polo Progressista e di Sinistra solleva dubbi sulle reali intenzioni e sull’effettiva coerenza dell’attività amministrativa con un progetto così ambizioso. Le incongruenze evidenziate mettono in discussione la credibilità della proposta, sollevando interrogativi sul vero impegno della città nel valorizzare il suo patrimonio culturale e sociale. La sfida è grande: riuscirà Massa a conciliare sogno e realtà?

Massa candidata a capitale della cultura? Il Polo Progressista e di Sinistra fa rilevare le "incongruenze di un'attività amministrativa" non proprio in linea con il "progetto culturale ambizioso, ben strutturato e sostenibile, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale e ambientale". La critica non fa sconti. "Il sindaco – dice il Polo – nella sua narrazione onirica con l'endemismo dei fiori delle Apuane, che addirittura vorrebbe regalare a tutte le 'donne del mondo', non dice però che è messo in serio pericolo dai Piani attuativi dei bacini estrattivi adottati da lui stesso, prevedendo l'apertura di nuove cave.