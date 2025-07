Onore al sacrificio Una piazza ai caduti dei carabinieri

Domani alle 11, la località Rimessa di Agliano si vestirà di memoria e rispetto con una cerimonia solenne: l’intitolazione di una piazza ai caduti dei Carabinieri, un tributo doveroso per onorare il loro sacrificio. Un momento di grande commozione, condiviso dall’Amministrazione comunale, dalla Sezione di Minucciano dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dalla comunità locale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Nicola Poli e degli altri rappresentanti, si aprirà un nuovo capitolo di memoria e gratitudine.

Solenne cerimonia domani alle ore 11 in località Rimessa di Agliano, lungo il lago di Gramolazzo, per l'intitolazione di una piazza con monumento ai caduti dell'arma dei carabinieri, a cura dell'Amministrazione comunale e della sezione di Minucciano dell'Associazione nazionale Carabinieri in congedo con il presidente Pietro Paladini e il segretario Battista Poletti. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Nicola Poli e di quelli delle altre autorità civili e militari presenti, la benedizione del monumento da parte del parroco don Antonio Gloria Giannetti. Interverranno anche la Fanfara dei carabinieri di Firenze e la sezione paracadutismo sportivo del Reggimento carabinieri Tuscania.

