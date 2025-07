I concerti estivi sono la cartina al tornasole del cambiamento climatico

i paesaggi italiani sotto il sole e le stelle. Tuttavia, l’annullamento improvviso di questo evento ci ricorda che i cambiamenti climatici non sono più un’ipotesi lontana, ma una realtà che si manifesta con forza e urgenza. È il momento di ascoltare questi segnali e agire prima che le nostre estati diventino solo ricordi di eventi cancellati.

L'annullamento di un concerto a poche ore dall'inizio è sempre una grande seccatura. Ma quando a cancellarlo è un fenomeno meteorologico anomalo, quella seccatura diventa anche una prova contro chi continua a minimizzare gli effetti del cambiamento climatico. Tre sere fa, a Collegno, alle porte di Torino, era in programma il concerto dei Baustelle e di Lucio Corsi, nell'ambito del Flowers Festival, uno dei tanti appuntamenti estivi che animano la città, insieme a eventi come il Kappa Future Festival, ormai di spicco internazionale. L'avviso di annullamento è arrivato pochi minuti prima dell'apertura dei cancelli, accompagnato dall'ordinanza del sindaco di Collegno, che recitava: «A tutela dell'incolumità del pubblico, degli artisti e dello staff, a causa di avverse condizioni meteorologiche con forti raffiche di vento che rendono inagibili palco e area, nonché l'allestimento dello spettacolo».

