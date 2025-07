Pii | Le sfide del futuro Colle capitale della Cultura e Piano operativo

Pii, sindaco di Colle, ha voluto condividere con la comunità un bilancio positivo e ambizioso per il futuro. In un anno ricco di sfide e successi, la giunta ha tracciato un percorso di crescita e innovazione, puntando sulla valorizzazione della cultura e sulla partecipazione attiva dei cittadini. Con entusiasmo e determinazione, Pii ha concluso l’incontro sottolineando come il coinvolgimento della comunità sia la chiave per realizzare obiettivi condivisi e costruire un domani sempre più prospero.

Colle, un anno di amministrazione: la giunta fa il punto in Piazza Arnolfo, che si è riempita per l'incontro pubblico promosso dal sindaco Piero Pii. Sul palco, ogni assessore ha raccontato le attività svolte nel proprio ambito, tra progetti completati, sfide affrontate e obiettivi futuri, con l'intento di rendere sempre più trasparente e partecipato il percorso amministrativo. A chiudere la serata è stato il sindaco Pii, che ha voluto ringraziare la struttura del Comune, le istituzioni con cui si è instaurata una collaborazione solida e tutti i cittadini che hanno contribuito al dialogo costante con l'amministrazione.

In questa notizia si parla di: sfide - capitale - cultura - piano

