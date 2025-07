In sicurezza l’accesso per Pomezzana

In sicurezza l'accesso a Pomezzana, un intervento fondamentale per tutelare il borgo e garantire la stabilità della strada. La scarpata, minacciata dall’erosione di un canalone sottostante, ha richiesto un intervento imponente da 320mila euro finanziato dai fondi PNRR. Ora, con gli ultimi interventi in corso, si rafforza la sicurezza e si protegge il patrimonio locale. È stato un lavoro complesso ma fortemente necessario per la tutela del territorio e la tranquillità dei residenti.

La strada rischiava di sgretolarsi a valle a causa di un sottostante canale di scolo che negli anni aveva eroso la scarpata, ma grazie a un lavoro imponente l’accesso al borgo di Pomezzana è stato messo in sicurezza. L’intervento, da 320mila euro e finanziato dai fondi Pnrr, è giunto ormai alle tappe finali e ha previsto la realizzazione di un’opera di contenimento (nella foto). "È stato un lavoro complesso ma fortemente necessario per la frazione di Pomezzana – spiega il sindaco Maurizio Verona – che ha riguardato la viabilità in due tratti, essendo fatta a zig zag, vale a dire in prossimità dell’abitato, dove si era creato uno svuotamento sotto la strada, e più a valle dove lo smottamento del Canale delle Vigne, che avveniva ad ogni pioggia intensa, provocava l’invasione della corsia di marcia con materiali inerti trascinati dallo stesso canale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In sicurezza l’accesso per Pomezzana

