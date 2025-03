Thesocialpost.it - Formula 1: trionfo McLaren a Shanghai, Piastri vince e Norris è secondo. Ferrari ancora deludente

Oscarconquista il Gran Premio di Cina e regala allauna storica doppietta con ilposto di Lando. Sul circuito di, il team britannico domina una gara priva di colpi di scena, mentre laincassa l’ennesima delusione della stagione con un quinto posto di Charles Leclerc e il sesto di Lewis Hamilton, entrambi superati nel finale dalla Red Bull di Max Verstappen, che chiude quarto alle spalle della Mercedes di George Russell, terzo.perfetto,imprendibileAlla prima pole position in carriera,scatta in testa e non lascia spazio a sorprese. Con una partenza impeccabile, l’australiano prende il largo sin dai primi metri. Alle sue spalle, scattato benissimo, si accoda e blinda ilposto, creando con il compagno un margine che nessuno riuscirà più a colmare.