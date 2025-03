Ilrestodelcarlino.it - 1997 La morte di Lady D. Parigi, tragico incidente nel tunnel. La principessa spira in ospedale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La notte del 31 agosto, un’auto di lusso inseguita dai paparazzi si schianta nelsotto il Pont de l’Alma, a. A bordo c’erano Diana Spencer, 36 anni, conosciuta comeDiana, e il compagno Dodi Al-Fayed. Diana fu estratta viva dalle lamiere, ma morì poche ore dopo in. L’ondata di commozione che generò la scomparsa diD fu globale. Diana Frances Spencer era entrata nella famiglia reale britannica sposando il principe Carlo, nel 1981. E da lui aveva avuto due figli, William e Harry. Ma soprattutto Diana era entrata nel cuore di milioni di persone, grazie in particolare al suo impegno in cause umanitarie. Si era infatti distinta per il sostegno a campagne contro le mine antiuomo e per l’assistenza ai malati di Aids, rompendo tabù e avvicinandosi con empatia a chi soffriva.