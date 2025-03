Notizieaudaci.it - Stefano De Martino ed Emma Marrone, show in pizzeria e dediche che fanno sognare i fan

La cantante ospite dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibileUn video diDeedha riacceso l’entusiasmo dei fan. Al termine dell’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile la cantante salentina ha trascorso la serata in compagnia del conduttore e di alcuni amici in uno dei ristoranti più rinomati del Rione Sanità, a Napoli.Oltre ai due ex, erano presenti anche Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Settembre, Federica Nargi e Adelaide De, sorella di. L’atmosfera rilassata e conviviale ha mostrato un’intesa traedche, nonostante la fine della loro storia d’amore, sembra essere rimasta intatta.Il momento musicale che ha emozionato tuttiDurante la serata,ha dedicato una canzone a, scegliendo un brano molto significativo: “Tu si’ ‘na cosa grande” di Domenico Modugno , lo stesso che aveva cantato per lui 15 anni fa, quando erano una coppia.